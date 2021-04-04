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بعد نجاح ست البنات هيفاء وهبى تتعاون مع الشاعر أحمد علاء الدين

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بتسجيل اغاني جديدة مع الشاعر احمد علاء الدين وذلك بعد نجاحه معها في أغنية ست البنات وتتعاون معه في ثلاث اغاني جديدة في ألبومها الجديد بالإضافة للملحن احمد البرازيلي والموزع زوم.


في سياق متصل، يعرض حاليا للفنانة هيفاء وهبي، مسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثه حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

مسلسل "أسود فاتح" يشارك في بطولته بجانب هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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