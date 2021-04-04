الفرعون يعود للتألق.. شاهد أهداف تريزيجيه في شباك فولهام اليوم (فيديو)

نجح محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا، في قيادة فريقه لتحقيق فوزاً ثميناً وصعباً على حساب نظيره فولهام، بنتيجة 3-1 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب "فيلا بارك ".









وسجل فولهام هدف التقدم عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة "61"، ثم استطاع أستون فيلا أن يسجل التعادل عن طريق البديل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة "78".









وفي الدقيقة "81" عاد تريزيجيه وسجل الهدف الثاني لأستون فيلا، ثم استطاع أستون فيلا أن يسجل هدف ثالث عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة "87".











