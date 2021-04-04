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عاجل.. استخراج جثة طفل غرق في ترعة بمركز قفط

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن قنا، من استخراج جثمان طفل، بعد غرقه في ترعة بمركز فقط، جنوب محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد العثور على جثة الطفل زياد سيد، 4 أعوام، بعد غرقه في ترعة بالقرب من كوبري القلعة، في فقط، جنوب المحافظة.
تم استخراج الجثمان، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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