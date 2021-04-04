رقم قياسي لزيدان مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حقق رقم قياسي مع الملكي.

وأفادت التقارير الصحفية أن زيدان وصل إلى 250 مباراة مع الملكي وذلك بعد الفوز على إيبار بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير الصحفية أن خاض زيدان 174 مباراة في الدوري الإسباني و49 مباراة في دوري أبطال أوروبا و16 مباراة في كأس الملك و5 مباريات في كأس السوبر الإسباني و4 مباريات في كأس العالم للأندية ومبارتين في كأس السوبر الأوروبي.

ولفتت التقارير الصحفية أن المدير الفني الفرنسي استطاع خلال هذه الفترة تحقيق 165 فوزاً بينما تعادل في 50 مباراة وتلقى 35 خسارة فقط وهو ثاني أكثر مدير الفني قاد الملكي بعد ميجيل مونيوز بواقع605 مباراة.

وأكدت التقارير الصحفية أن زيدان حقق 11 لقباً مع ريال مدريد وهي: 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبين كأس العالم للأندية ولقبين الدوري الإسباني ولقبين كأس السوبر الإسباني ولقبين كأس السوبر الأوروبي.