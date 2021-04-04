جيهان عبدالله تستضيف المايسترو المصرى نادر عباسى غداً فى أجمد 7 الساعة 7





تستضيف الإعلاميه جيهان عبدالله غدًا الاثنين فى برنامج أجمد 7 الساعه 7 غدًا المايسترو المصرى العالمى نادر عباسى على راديو ومحطه نجوم FM 100.6 الساعه السابعه مساءًا وحتى الساعه الثامنة.





الجدير بالذكر أن المايسترو نادر عباسي هو القائد الأساسي لأوركسترا السلام بفرنسا التي تقدم عروضا منتظمة في أوروبا ومؤخرا في مسرح شاتلية في باريس.



وفي عام 2006 قاد أوبرا ماريا جولفين لمينويتي بأوبرا مارسيليا وذلك في حضور المؤلف نفسه، ثم تلاها عدة دعوات لقيادة أوبرا الحفل التنكري وعايدة لفيردى بدار أوبرا شنغهاي في الصين. قاد نادر العديد من الأوركسترات العالمية مثل أوركسترا راينلاند بفالس الفيلهارمونى بـج

ألمانيا، أوركسترا مارسيليا الفيلهارمونية، أوركسترا هايدلبيرغ الفيلهارمونية، أوركسترا جنيف للحجرة، أوركسترا شتراوس، أوركسترا كونسرفتوار ميونخ، أوركسترا جوانا خواتو السيمفوني، وأوركسترا لاسويس ريموند وغيرها. وظهر كسوليست في عروض الأوبرا أوراتوريو والموسيقى المعاصرة والكلاسيكية مع العديد من الفرق العالمية، وكان نادر عباسي في العديد من المواسم عازف الفاجوط الأول في كل من أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا جنيف للحجرة، كما يعزف دوريا مع أوركسترا لوزان للحجرة ومجموعة أصوات وآلات الوتريات تحت قيادة ميشيل كوربوز وقدم معه العديد من التسجيلات.نادر جمال محمود عباسي فنان مصري “أوبرالي” حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار لآلة الفاجوط في عام 1985. وحاصل على بكالوريوس تأليف موسيقي من المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار عام 1986. والبكالوريوس من كونسيرفاتوار جينيف للغناء الأوبرالي عام 1992. أيضًا حاصل على دبلوم في قيادة الأوركسترا من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي للأوركسترا السيمفوني. A.I.D.I.M.O.S ليون – فرنسا 1999.