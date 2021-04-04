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الثلاثاء.. قطع المياه عن الحوامدية لمدة 6 ساعات

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سوف تقوم بتركيب محبس قطر 800 مم على خط طرد بمحطة مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر اسيوط الزراعي، الأمر الذي سوف يتطلب قطع المياه لمده ٦ ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ وحتي الساعة الرابعة صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧.

ونوهت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي مدينة الحوامدية و قرية ام خنان.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة انهاء الاعمال كما وجه رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال.

وأكد أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.

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