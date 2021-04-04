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مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة سعيدة من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد عودته للتدريبات الجماعية.

وانتظم محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة الجماعية ظهر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

وأبلغ المدرب الجنوب إفريقي كهربا حاجته إليه في الفترة المقبلة مع الفريق الأحمر وطلب منه فتح صفحة جديدة.

وطلب المدرب من كهربا خوض التدريبات بشكل قوي من أجل العودة لقائمة الفريق مؤكدا بأن الأزمة انتهت تماما وأنه سيعتمد عليه في الفترة المقبلة.

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