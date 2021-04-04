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بخطأ إكرامي.. بيراميدز يخسر أمام الرجاء البيضاوي بثنائية في الكونفدرالية

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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خسر نادي بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي بنتجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتسبب شريف اكرامي حارس المرمى في هدفي المباراة حيث سجل الهدف الأول في مرماه بالخطأ في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 21 نجح بن مالانجو في إضافة الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة.

وخلال مجريات اللقاء لم يستطيع بيراميدز تسجيل أي هدف رغم إضاعة عدد كبير من الفرص الخطيرة أمام المرمى.

وبعد هذه النتيجة تصدر الرجاء المجموعة برصيد 9 نقاط فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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