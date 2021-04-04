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شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
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خسر نادي بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي بنتجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتسبب شريف اكرامي حارس المرمى في هدفي المباراة حيث سجل الهدف الأول في مرماه بالخطأ في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 21 نجح بن مالانجو في إضافة الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة.


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لرجاء البيضاوي بيراميدز يخسر

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