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بيراميدز يعترض على حكم مباراته أمام الرجاء المغربي بسبب رفضه احتساب ركلة جزاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تغاضى أحمد سيكو توريه، حكم مباراة فريق بيراميدز، أمام الرجاء المغربي، المقامة بينهما حاليًا على ملعب “محمد الخامس”، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، عن احتساب ركلة جزاء للسماوي، بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب الرجاء داخل منطقة الجزاء.

 

وطالب بيراميدز بركلة جزاء، في الشوط الثاني من المباراة بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، إلا أن سيكو رفض احتساب الركلة.

 

وواصل حكم اللقاء إثارة الجدل، حيث توجه هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق إليه، عقب نهاية الشوط الأول للاعتراض على قرارته وعدم حماية اللاعبين من تدخلات الفريق المغربي.

 

واعترض الثنائي على قرارات الحكم خلال مجريات اللعب في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق المغربي بهدفين دون رد، حيث حجم الحكم الغيني، لاعبي بيراميدز خلال أول 45 دقيقة، كما تسبب في التدخلات العنيفة على اللاعبين.

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