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رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نفذت أجهزة حي شمال الجيزة، حملة مكبرة لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وتحقيق السيولة المرورية بشارع العامل الأول بمنطقة امبابة.

وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من ٦٠ حاله اشغال متنوعة، شملت استاندات ومدرجات لعرض المنتجات والبضائع وسقفيات وعدد من التند والترابيزات المتعدية على حرم الطريق العام والتي تعيق حركة المارة والسيارات.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد المخالفات وتحسين الحالة المرورية بشوارع الحى ومواجهه كافة أوجه الاشغال للطريق.
رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة
رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة
رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة
رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة
رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة
رفع 60 حالة إشغال بشارع العامل بإمبابة

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