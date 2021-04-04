وزير السياحة يكشف ماذا فعل في كواليس احتفالية "موكب المومياوات"



وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تفاصيل الحفل لم تكن مفاجأة له، مضيفا: "كنت عايز عين غير عيني تقيم الوضع، وتقولي رأيها".



وأضاف أن كل من سألهم أكدوا له أن الأمر رائع، معلقا: "أفراد الأمن قالولي أهلنا بيكلمونا وبيقولوا أن الاحتفالية كويسة جدا".



ونوه بأن رئيس الوزراء أبلغه أنه راضي تماما عن اخراج الفاعلية، لافتا إلى أنه تابع كل ما كتب عن الاحتفالية، معلقا: "دخلنا كل بيت.. وموبايلي هنج من كتر الرسائل، مش فاكر أني شفت الإجماع ده من وقت تأهل مصر لكأس العالم".



كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه كان يريد أن يستطلع رأي الجمهور عن الاحتفالية، ولم ينتظر حتى انتهاء الحفل، مضيفا: "كنت بسأل أفراد الأمن عن رأيهم".