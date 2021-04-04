Advertisements

وزير السياحة يكشف ماذا فعل في كواليس احتفالية "موكب المومياوات"

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه كان يريد أن يستطلع رأي الجمهور عن الاحتفالية، ولم ينتظر حتى انتهاء الحفل، مضيفا: "كنت بسأل أفراد الأمن عن رأيهم".

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تفاصيل الحفل لم تكن مفاجأة له، مضيفا: "كنت عايز عين غير عيني تقيم الوضع، وتقولي رأيها".

وأضاف أن كل من سألهم أكدوا له أن الأمر رائع، معلقا: "أفراد الأمن قالولي أهلنا بيكلمونا وبيقولوا أن الاحتفالية كويسة جدا".

ونوه بأن رئيس الوزراء أبلغه أنه راضي تماما عن اخراج الفاعلية، لافتا إلى أنه تابع كل ما كتب عن الاحتفالية، معلقا: "دخلنا كل بيت.. وموبايلي هنج من كتر الرسائل، مش فاكر أني شفت الإجماع ده من وقت تأهل مصر لكأس العالم".

أخبار تهمك

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الدولة تقرر وقف مسلسل "الملك" عن العرض في رمضان

منذ 13 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

عاجل.. الدولة تقرر وقف مسلسل "الملك" عن العرض في رمضان

09:11 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون