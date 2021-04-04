Advertisements

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخسارة أمام الرجاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز إن الشوط الأول ارتكب الفريق خطأين نجح الرجاء في استغلالهما وسجل هدفين، وبيراميدز حاول العودة في الشوط الثاني مع التغييرات وكان الأفضل والأقرب للمرمى وأتيحت له عدة فرص ولكن لم ينجح اللاعبون في استغلالها والتسجيل في شباك أصحاب الأرض.

 

أضاف المدير الفني بأن الفريق في الشوط الثاني دخل بهدف التعويض وتعديل النتيجة ووصل للمرمى ولكنه لم ينجح في التسجيل، واللعب الخشن والقوي والتوقفات الكثيرة والإصابات وتدخلات الحكم كانت سببا رئيسيا في خروج المباراة بتلك النتيجة.

 

المدرب أكد أنه على الفريق حاليا نسيان النتيجة والخسارة والتركيز على مباراة الجولة الرابعة يوم ١١ أبريل الجاري بالقاهرة وضرورة الفوز في القاهرة، ولابد من التحضير للمواجهة جيدا والتعامل مع المصابين خاصة أسامة جلال الذي خرج مصابا وتحضير بقية العناصر للعودة والانتصار.

أخبار تهمك

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ ساعة و 21 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون