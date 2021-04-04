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تصريحات مثُيرة من مورينييو بعد التعادل أمام نيوكاسل بالبريميرليج

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
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صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير،إن فريقه يتحمل بمفرده مسؤولية الإخفاق في الحفاظ على التقدم، والتعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنهام 2-1 مع نهاية الشوط الأول بفضل هدفين متتاليين من هاري كين، لكن جو ويلوك أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 ليحرم فريق المدرب مورينيو من التقدم مؤقتاً إلى المركز الرابع.

وأهدر توتنهام 11 نقطة هذا الموسم بسبب استقبال أهداف في آخر 10 دقائق من المباريات.

وقال مورينيو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "الدوري الإنجليزي صعب ويضم مستويات رفيعة من كرة القدم، وعندما لا تظهر في بعض التصرفات أنك تنتمي لهذا المستوى الرفيع، يصبح الأمر صعباً".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاء دفاعية أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار، في الشوط الأول كنا نسيطر باستمرار، وحتى في الشوط الثاني عندما كنا نستحوذ على الكرة لم نكن نعاني من أي مشكلات، كان بوسعنا تسجيل أكثر من هدف إضافي".

وتابع: "عدم الاستقرار يمنح الأمل للمنافس، وهذا المنافس لم يستسلم، انتابني الشعور ذاته خلال الوجود على مقاعد البدلاء، من الصعب الشعور بالسيطرة التامة لأني أعرف أن ما حدث يمكن أن يحدث".

وعند تذكير مورينيو أن فرقه السابقة كانت تشتهر بالحفاظ على تقدمها قال المدرب البرتغالي: "نفس المدرب ولاعبون مختلفون".
وتحدث المدرب البرتغالي عن قلقه من معاناة توتنهام في التعامل مع ضغط نيوكاسل المستمر بعد تسجيل هدفين بواسطة كين.
وقال مورينيو: "لا يمكن تسجيل 3 و4 و5 أهداف كل مباراة، نلعب خارج الأرض وسجلنا هدفين.. لا يمكن أن نطلب تسجيل الكثير من الأهداف كل مباراة، في كثير من الأحيان هذا غير ممكن".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بالأخطاء الدفاعية التي تسفر عن أهداف، لدينا مواقف كنا نتملك فيها الكرة وكنت أعرف بالفعل أنها ستنتهي عند (الحارس) هوغو لوريس، هذا يتسبب أحياناً في حالة من عدم الاستقرار، نحن منحنا الفرصة للمنافس لكي يفرض الضغط علينا".

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تصريحات مثُيرة من مورينييو الدورى الإنجليزي

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