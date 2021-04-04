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عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة أسامة جلال مدافع فريق الكرة وحاجته لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة سيجريها في القاهرة.

 

وخرج اللاعب مستبدلا في مباراة الرجاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

أوضح الطبيب أن اللاعب يعاني من فتاء في جدار البطن وسيخضع لفحوصات طبية في القاهرة لتحديد إمكانية إجراء الجراحة من عدمه، ويرجح أن يجري الجراحة التي سيغيب بسببها ٨ أسابيع عن المباريات.

 

يستعد الفريق السماوي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم 11 من الشهر الجاري بالقاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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