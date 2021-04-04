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مدير متحف الحضارة: الإقبال اليوم فاق التوقعات.. والمومياوات في غرفة الطوارئ حاليًا (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن المومياوات الملكية تتواجد حاليًا في غرفة الطوارئ استعدادًا للتعامل معها والتأكد من سلامتهم ثم دخولهم إلى مثواهم الأخير في القاعة المخصصة لهم.

وأضاف "غنيم" في حواره عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الإقبال اليوم على زيارة المتحف كان كبيرا جدًا والجميع كان حريصًا على تفقد المتحف".

وتابع "الأعداد فاقت التوقيعات وكنا نوقف الدخول فترة للقاعة المركزية لأن الكثافة كانت عالية وإحنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وكانت نسبة كبيرة من الحضور من المصريين وكان هناك بعض الأجانب والعرب".

واستطرد "سعيد بهذا الإقبال من أول يوم، المصريون والأجانب أبدوا اليوم إعجابهم الشديد بالمتحف وتفاصيله، ولم ندخر أي جهد لظهور المتحف بهذه الصورة".

وأشار إلى أن عرض المومياوات الملكية داخل المتحف بداية من الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، مؤكدًا أنه كان هناك عمل كبير وشاق خلال الفترة الماضية لتنفيذ متحف الحضارة في أفضل شكل وصورة.

وأوضح أن التخفيض على سعر التذكرة لمدة أسبوعين هو نوع من أنواع الترويج للمتحف، لافتًا إلى أن التذكرة ليست غالية وهي جزء مما تم صرفه، وثمنها في متناول كثير من طبقات الشعب المصري.

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