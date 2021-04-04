اتحاد الغرف التجارية يكشف تفاصيل مبادرة " معا من أجل المستهلك "

قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان معرض أهلا رمضان يتم تنظيمه بشكل سنوي قبيل حلول شهر رمضان المعظم مشيرا الي انه سيتم تنظيم معرض "سوبرماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بالتواكب مع معارض " سوبرماركت اهلا رمضان" التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات .





وأضاف أن المعرض يأتي فى اطار شراكة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية واتحادها العام، وبدعم كامل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة و ووزراة التضامن والمحافظات ، وينطلق هذا العام تحت شعار مبادرة "معا من اجل المستهلك" حيث سيتم توفير السلع الاساسية من المصنع والمستورد مباشرة الى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالى الاسعار حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف اقامة المنافذ والحملة الاعلامية واللوجيستيات.





وأوضح انه يجرى التنسيق والتعاون بين الاتحاد ووزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية علي قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية ، بالإضافة إلى تقديم ‏عروض تخفيض الأسعار علي بعض السلع الغذائية فى نفس الوقت والتى تجاوزت 1800 منفذ فى كافة المحافظات‎.‎





وأشار الي ان مبادرة " معا من اجل المستهلك" تتضمن معرض رئيسى بالقاهرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات يجمع 168 شركة واخر بالجيزة واخر بالاسكندرية يتضمن السلع الاساسية وغيرها من السلع الغذائية ويفتح أبوابه للجمهور بداية من يوم 5 ابريل ويستمر حتى حلول شهر رمضان المعظم ، وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تتجاوز 66 منفذ فى ال27 محافظة تقدم السلع الاساسية باسعار معلنة ثابتة ‏واقل من اسعار الاسواق بنسب تتراوح بين ١٥ الي ٣٥ % عن أسعار السوق ، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏فترة المبادرة ،





وأوضح انه سيتم توفير أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية وقد تم التنسيق في ذلك الشأن بالتعاون مع السادة المحافظين لتحديد الاماكن ، كما تم التوافق مع الموردين ‏لتحديد السلع والاسعار المخفضة والمحافظات التى سيغطونها ، وذلك الى جانب منتجات القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية ، ومتجات وزارة الداخلية من خلال مشروع امان ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصرين، والذين سيلتزموا بتوفير الكميات بالاسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها، كما سيصاحب ذلك حملة اعلامية لدعم المبادرة وتاكيد دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط .





وأكد أن الغرف التجارية واتحادها العام تستمر فى تنيظم ودعم تلك المبادرة بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالى حتى يتمكن ابناء مصر من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض اسعارهم وذلك مع التركيز على المنتج المحلى فى اطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.





مشيرا الي أن هذا العام يشهد اكثر من 1860 منفذ من حلايب الى السلوم ومن اسوان الى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، ويشارك بالمبادرة اكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الياميش والالبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية.



