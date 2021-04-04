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السيسي يطمئن هاتفيا على استقرار الأوضاع في الأردن

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع اخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الاردن الشقيق مجددًا سيادته تضامن مصر التام حكومة وشعبًا مع الأردن، ومعربًا عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التي اتخذها اخيه الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على امن واستقرار المملكة.

ومن جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم السيد الرئيس الأمر الذي يجسد عمق وقوة اواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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