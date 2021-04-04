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وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
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 استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا مبعوث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية للقرن الإفريقي بيكا هافيستو.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، رحب فيها سمو وزير الخارجية، بمعالي وزير خارجية جمهورية فنلندا الذي استهل جولته الإقليمية بزيارة المملكة لبحث ومناقشة أهم المستجدات حول عدد من القضايا الإقليمية ومنها الوضع الإنساني (التيغراي) في أثيوبيا وتداعياتها على المنطقة والعالم.
واتفق الجانبان على تظافر الجهود وبذل المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في أقليم التيغراي في أثيوبيا  ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
فيما أعرب معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا خلال جلسة المباحثات عن تقديره لمبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واللتان تنعكسان على الجهود الدولية في حماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.
حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير  سامي الصالح.

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