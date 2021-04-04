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وزير الري السوداني الأسبق: هذه قد تكون الطريقة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عثمان التوم وزير الري السوداني الأسبق، إن المرحلة الأولى من المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لم يكن هناك أي خلافات، في مفاوضات سد النهضة مشيرا إلى أن المرحلة الثانية بدأ بها الخلاف.

وأضاف وزير الري السوداني الأسبق، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لابد من وضع برنامج مفصل بشأن عمليات التفاوض، وحول ملء وتشغيل سد النهضة وليست بالفترة القصيرة، مشيرا إلى تضرر السودان ومصر من الملء.

وأشار وزير الري السوداني الأسبق، إلى أن الاجتماع المقبل وهو مقرر عقده السبت المقبل، لابد أن يكون هناك برنامج للمفاوضات، وترك الأمر للوزراء الثلاث بالري والموارد المائية، موضحا أنهم يملكون الخبرة لإنهاء الأمر، وألا تكون المفاوضات دائرة حول حلقات مفرغة.

يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا اعتبارًا من السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن سد النهضة، وفق ما أعلن مسئولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء.

وقال مسئولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إنّ الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي فبراير الماضي، حسبما ذكرت مجلة "جون أفريك".

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