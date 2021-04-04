رئيس الرابطة المغربية المصرية: "مصر هي اللي بتلم العالم العربي تحت جناحها"

قال الدكتورة لمياء عبد الله، رئيس الرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم، إن الملتقى العربي الإفريقي الأول سيقام في 7 أبريل المقبل، وجميع الدول العربية سعيدة بالمشاركة في هذا الملتقى المنعقد في مصر.



وتابعت "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن جميع الدول العربية اعلنت عن نيتها في المشاركة في الملتقى، وهذا يرجع إلى ان مصر هي أم العالم العربي، معقبة:" مصر هي اللي بتلم العالم العربي تحت جناحها، وهذا الأمر متعارف عليه منذ القدم".



ولفتت إلى ان الدول المشاركة في الملتقى تتمثل في العراق والسودان وليبيا والجزائر والمغرب والسعودية، وسوريا، واليمن وموريتانيا، ومعظم الدول العربية، مشيرة إلى أن الجهة المنظمة لهذا الملتقى تتمثل.



