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"الاتحاد الوطني للقبائل" عن تعويم السفينة الجانحة: "العالم بأسره وجه الشكر لقناة السويس"

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:54 م
كساب أحمد
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قال الشيخ عماد أبو عيد السوريكي، رئيس الاتحاد الوطني للقبائل المصري، إن الاتحاد الوطني للقبائل موجه لكل مصري ومصرية، وهو صديق لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الاتحاد الوطني للقبائل في الملتقى العربي الإفريقي الأول مشرف جدًا، لأننا في حاجة كبيرة لزيادة التعريف بثقافة الآخر.

وتابع "السوريكي"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الفترة الماضية شهدت تراجع في التعريف بثقافة بعضنا البعض، ولذلك هذا الملتقى هام للتعريف بالثقافة العربية، وهذا أمر ليس صعبًا، خاصة أن الثقافة العربية الافريقية قريبة للغاية.

ووجه الشكر والتقدير إلى مجلس قناة السويس بداءً من رئيس مجلس الإدارة إلى أصغر عامل على ما قدموه من عمل على رأس الساعة لتعويم السفينة الجانحة، معقبًا:" العالم بأسره وجه الشكر لقناة السويس".

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