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أحمد عز يكشف كواليس مشاركته في حفل المومياوات.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية موكب المومياوات الملكية.

 

وقال عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مساندتنا لمصر واجب وأمر طبيعي، ولمست حالة من السعادة والفخر لدى جميع المواطنين بعد حفل المومياوات»، مضيفا «العالم بأجمع شاهد احتفالية أمس، كأننا أنتجنا فيلما شاهده الجميع حول العالم».

 

وتابع «حفل المومياوات تزامن مع النجاح في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وربنا يديم الانتصاارت»، مشيرا إلى أن مصممة الأزياء مي جلال هي التي اختارت له البدلة.

 

وحول مشاركته في مسلسل هجمة مرتدة في رمضان قال «اقتربنا من الانتهاء من تصوير مسلسل هجمة مرتدة، والقصة من ملفات المخابرات العامة الحديثة»، مشيرا إلى أنه صور بعض المشاهد في صربيا والأردن.


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