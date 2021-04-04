Advertisements

الجزائر: ندعم الاستقرار في الأردن ونتمسك بمبدأ عدم التدخل

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن التطورات الأخيرة في المملكة الأردنية.

 

وجاء في البيان أن "الجزائر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

 

وأضاف أن الجزائر "تعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

 

والسبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 شخصا آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

 

ولاحقا نشر الأمير حمزة تسجيلين مصورين، الأول منهما باللغة الإنجليزية والثاني باللغة العربية، حيث أوضح أن قائد الجيش وجه له بالبقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد.

 

وشدد ولي العهد السابق على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة ضد استقرار البلاد، لكنه وجه انتقادات لاذعة للنظام الحاكم، الذي اتهمه بالفساد وعدم الكفاءة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجيه الجزائر الامير حمزة الاردن أمن الأردن

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة الا ربع

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ ساعة و 21 دقيقة

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش الأردني: طلبنا من ولي العهد السابق التوقف عن نشاطات تمس أمن البلاد

السعودية: نقف إلى جانب الأردن ونساند قرارات الملك عبدالله لحفظ أمن بلاده

الحكومة الأردنية: سنصدر بيانا توضيحيًا بشأن ما جرى أمس

سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني

أول تعليق من رئيس مجلس النواب الأردني على أحداث أمس

بيان عاجل من أمير الكويت بشأن الأردن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون