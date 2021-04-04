Advertisements

"الديهي" عن اجتماع رؤساء التحرير: رسالة صارخة من الإعلام المصري الحر

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلة "روز اليوسف"، نظمت اليوم الأحد، اجتماعًا لغالبية رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة، ومن مقدمي البرامج والكتاب؛ تلبية لدعوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف"، وطالب رؤساء تحرير وإعلاميون بإقالة وزير الإعلام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الحفاظ على واحترام مهنة الصحافة والإعلام وهو واجب على الجميع، ولا يقبل أحد إهانة الصحافة والإعلام ومن هنا جاءت دعوة مؤسسة روز اليوسف لجميع الإعلاميين للوقوف وقفة موحدة في مجابهة أعداء الدولة والوقوف بجانب القيادة السياسية، والتعبير عن غضب الجماعة الصحفية من وزير الدولة للإعلام لاستضافته لأحد من قام بإهانة الإعلام والإعلاميين لإعطاء ندوة، وكأنه وافق على إهانة الإعلاميين والصحفيين ووصفهم بما لا يليق.
وأعتبر، أن هذا الاجتماع رسالة صارخة من الصحافة والإعلام المصري الحر الذي علم المنطقة، ومن يهاجم الإعلام والصحافة المصرية ويحاول الصيد في الماء العكر مساره فاضح ومعروف، ولم ينجح أحد في وضع الإعلام المصري في ظرف غير ملائم.


وتابع، أن الرسالة وصلت للجميع، ولا يمكن للإعلام المصري بأكمله أن يجتمع على ضلالة، معربًا عن حزنه على جميع المستويات لما يجري، معقبًا: "عيب حد يهاجم الإعلاميين بهذه الضراوة".

أخبار تهمك

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون