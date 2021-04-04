"الديهي" عن اجتماع رؤساء التحرير: رسالة صارخة من الإعلام المصري الحر



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الحفاظ على واحترام مهنة الصحافة والإعلام وهو واجب على الجميع، ولا يقبل أحد إهانة الصحافة والإعلام ومن هنا جاءت دعوة مؤسسة روز اليوسف لجميع الإعلاميين للوقوف وقفة موحدة في مجابهة أعداء الدولة والوقوف بجانب القيادة السياسية، والتعبير عن غضب الجماعة الصحفية من وزير الدولة للإعلام لاستضافته لأحد من قام بإهانة الإعلام والإعلاميين لإعطاء ندوة، وكأنه وافق على إهانة الإعلاميين والصحفيين ووصفهم بما لا يليق.

وأعتبر، أن هذا الاجتماع رسالة صارخة من الصحافة والإعلام المصري الحر الذي علم المنطقة، ومن يهاجم الإعلام والصحافة المصرية ويحاول الصيد في الماء العكر مساره فاضح ومعروف، ولم ينجح أحد في وضع الإعلام المصري في ظرف غير ملائم.







وتابع، أن الرسالة وصلت للجميع، ولا يمكن للإعلام المصري بأكمله أن يجتمع على ضلالة، معربًا عن حزنه على جميع المستويات لما يجري، معقبًا: "عيب حد يهاجم الإعلاميين بهذه الضراوة".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلة "روز اليوسف"، نظمت اليوم الأحد، اجتماعًا لغالبية رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة، ومن مقدمي البرامج والكتاب؛ تلبية لدعوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف"، وطالب رؤساء تحرير وإعلاميون بإقالة وزير الإعلام.