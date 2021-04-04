تردد في برشلونة بشأن مستقبل ديمبلي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد تردد لدى إدارة برشلونة الإسباني بخصوص تجديد التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يرغب في تجديد عقد النجم الفرنسي المتألق لكنه يعلم أنه تغريه الأندية الأخرى من أجل التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي كانت لديهم اجتماعات بالفعل مع وكيل أعمال النجم الفرنسي بينما حدده كلا من ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في قائمته من أجل الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يجد برشلونة صيغة مناسبة لكي يقوم بالتجديد لنجمه الفرنسي فيجب عليه أن يضعه في السوق ويجني أرباحاً من بيعه لأنه في صيف 2022 سيرحل مجاناً.