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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يكشف لـ"لفجر" حقيقة انفجار خزان الأكسجين بمستشفى الغردقة العام

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نفى الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حول ادعاء حدوث انفجار في خزان أكسجين بمستشفى بمستشفى الغردقة العام.

وأوضح الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"لفجر"، إنه لا صحة لما تم تداوله مساء اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي من انفجار بخزان أكسجين بمستشفى الغردقة العام، وأن الصورة التي تم تداولها ما هي إلا هيليوم فائض من جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن الوضع مستقر داخل مستشفى الغردقة العام ولا وجود لأية انفجارات، وخزان الأكسجين يعمل بكفاءة عالية، مشيرًا بأن غاز الهيليوم الفائض غير مسبب لأية مشاكل، والوضع تحت السيطرة.

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