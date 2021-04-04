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رئيس الشركة المنظمة لحفل نقل المومياوات الملكية: بدأنا العمل منذ عام بمشاركة 10 آلاف متطوع.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد السعدي رئيس الشركة المنظمة لحفل نقل المومياوات الملكية إن العمل يتم منذ سنة وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصديقه على إقامة الحفل.

وأضاف السعدي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تعمل بالتركيز والاهتمام على التفاصيل وهو مفتاح النجاح واهتمام الرئيس بالحدث منح أهمية كبرى خاصة أنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل وكان هناك تحدي لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.

المزج بين التسجيل والبث على الهواء جاء بعد الاستعانة بأماكن كثيرة وعدد كاميرات ضخم خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل وليس التركيز على الموكب فقط وهو ما أدى على ظهور جمال مصر مشيرا إلى أن البحث عن أكبر جودة تم تسجيل بعض اللقطات وتم مزجها ببراعة مع البث المباشر.

أكد أن عدد المشاركين في الحدث وصل إلى 10 آلاف وكانوا بالكامل متطوعين بداية من الفنانين ومصممي الديكورات والملابس والفرقة الموسيقية وكل العاملين دعما لمصر.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان يتابع تفاصيل الاحتفالية لحظة بلحظة وبذل المشاركون مجهودات كبيرة لإنجاح الاحتفالية وكان يتم إجراء بروفات مستمرة وحرصنا على الدقة الكاملة في احتفالية نقل المومياوات.
وأكد أنه كان هناك تنسيق متواصل بين مهندسي الصوت لأن الأوركسترا في مكان والموكب في مكان آخر وكان يتم عقد اجتماعات إسبوعيا لمناقشة تفاصيل الاحتفالية.

وعن أصعب لحظات العمل قال العباسي إن كل لحظات التجهيز للاحتفالية كانت صعبة ولكن أصعب دقائق في الاحتفالية كانت في الدقائق الخمسة الأولي قبل بدأها.

ووجه العباسي الشكر للقوات المسلحة مشيرا على أنها كانت داعمة للعمل مؤكدا أن موكب المومياوات الملكية كان ترويجا غير مباشرا للسياحة المصرية.
وكشف السعدي عن طلب خاص للرئيس السيسي وهو مشهد ظهور الأطفال في الاحتفالية وكان من عوامل النجاح كما صدق الرئيس على شكل السيارات المشاركة في نقل المومياوات.

وتوقع محمد السعدي رئيس الشركة المنظمة لحفل نقل المومياوات الملكية أن يكون متحف الحضارة هو الحدث الأكبر في مصر مؤكدا أن موكب المومياوات الملكية ساهم في ترويج للسياحة المصرية.

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