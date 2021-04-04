Advertisements

بعد انتقاده من المتخصصين.. الدولة تنتصر لرأي العلم وتوقف مسلسل أحمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نشرت قناة صدى البلد على صفحتها الرئيسية منشور مع بوستر للفنان عمرو يوسف وهو بالزي المصري القديم، وعنوان الصورة "الدولة تنتصر للفراعنة وتوقف مسلسل الملك أحمس".

وكان المسلسل قد واجه هجومًا عنيفًا من الأثريين والمهتمين بالتاريخ المصري بشكل عام، ومن المتخصصين في التاريخ المصري القديم بسبب سوء اختيار الأزياء، واعتراضًا على نجم المسلسل الذي تختلف مواصفاته الشكلية والجسمانية عن الملك أحمس التي أوضحها المختصين.

وقامت الفجر بنشر عدد من الموضوعات التي أوضحت النقاط التي أثارها المختصين، والتي نرفق الروابط الخاصة بها مع خبر غيقاف عرض المسلسل.

الرابط الأول

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل احمس الملك احمس الفجر الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 3 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ 41 دقيقة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ أقل من ساعتين

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

محمود الليثي يبهر "حماقي" بغناء "استني دقيقة" في حفل زفاف شيماء سيف (فيديو)

كواليس حصرية من برنامج "رامز في الشلال" (فيديو)

رابعة الزيات عن شعبان عبد الرحيم : "كنت ظاهرة بتحمل بسمة وموقف بسيط لكن وصل رسالة" (فيديو)

مي كساب تغازل جمهورها بصورة من شخصيتها في مسلسل "اللعبة"

شاهد.. مقلب نجل وفاء عامر بها (فيديو)

شاهد.. إيساف يفاجئ عروسين على كوبري ستانلي ويغني لهما (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون