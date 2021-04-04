بعد انتقاده من المتخصصين.. الدولة تنتصر لرأي العلم وتوقف مسلسل أحمس





نشرت قناة صدى البلد على صفحتها الرئيسية منشور مع بوستر للفنان عمرو يوسف وهو بالزي المصري القديم، وعنوان الصورة "الدولة تنتصر للفراعنة وتوقف مسلسل الملك أحمس".وكان المسلسل قد واجه هجومًا عنيفًا من الأثريين والمهتمين بالتاريخ المصري بشكل عام، ومن المتخصصين في التاريخ المصري القديم بسبب سوء اختيار الأزياء، واعتراضًا على نجم المسلسل الذي تختلف مواصفاته الشكلية والجسمانية عن الملك أحمس التي أوضحها المختصين.وقامت الفجر بنشر عدد من الموضوعات التي أوضحت النقاط التي أثارها المختصين، والتي نرفق الروابط الخاصة بها مع خبر غيقاف عرض المسلسل.