الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، تفاصيل إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.









وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جنش شعر بشد في الظهر وزاد شعوره بالألم نتيجة قيامه بتسديد إحدى الكرات لكنه يشعر بتحسن الآن.









وأفاد بأن عبد الله جمعة تعافى من الإصابة قبل المباراة حيث كان يعاني من بعض المياه على العضلة الضامة لكنه تعافى من إصابته.









وأوضح أن أحمد سيد زيزو حالته مطمئنة طبيًا ويستطيع اللحاق بمواجهة الزمالك مع تونجيت في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، مشيرًا أن اللاعب شعر بآلام كبيرة في وجه القدم ولم تفلح المسكنات في تحسين حالته قبل اللقاء.









وأشار في ختام حديثه إلى أن أزمة مكافآت الجهاز الطبي المتأخرة لم يتم حلها حتى الآن.