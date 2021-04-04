عاجل.. الدولة تقرر وقف مسلسل "الملك" عن العرض في رمضان

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية منذ قليل في بيان صحفي لها عن وقف عرض مسلسل "الملك" في السباق الرمضاني المقبل.



وجاء البيان كالآتي: "المتحدة للخدمات الاعلامية تعلن وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وابداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان القادم".



«الملك أحمس»، مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب نجيب محفوظ، بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



