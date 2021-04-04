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إيطاليا تسجل انخفاضا جديدا للإصابات بكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 18025 إصابة و326 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18025، ليصل العدد العام إلى مستوى 3668264 حالة، بينها 569035 نشطة.

 

ويأتي هذا بعد أن سجلت إيطاليا يوم 1 أبريل 23649 إصابة بفيروس كورونا، وفي 2 أبريل 21932، وفي 3 أبريل 21261.

 

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 326 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 111030 شخصا.

 

وشهد مؤشر الوفيات كذلك انخفاضا حيث بلغ يوم 1 أبريل 501 حالة، وفي 2 أبريل 481، وفي 3 أبريل 376.

 

لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في إيطاليا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع.

 

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 2988199 شخصا بعد رصد 13511 حالة شفاء جديدة.

 

وتعتبر إيطاليا سابع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

والسبت دخلت إيطاليا في إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة 3 أيام بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح والمساعدة في منع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

 

ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضي البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ في الانخفاض.

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