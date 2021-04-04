أحمد موسى يطالب بإذاعة حفل المومياوات في خطوط مصر للطيران (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن أمنيته بعرض حفل المومياوات الملكية بالميادين العامة وخطوط مصر للطيران والقطارات.



وأكد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن جميع وسائل الإعلام العالمية احتفت بحفل نقل المومياوات الملكية، وسط إشادات واسعة من المواطنين حول العالم.



وتابع موسى «حفل نقل المومياوات الملكية أبهر كافة الدولة، وجمع المصريين».

