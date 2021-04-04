أحمد عبدالجليل يحصد المركز الثالث فى بطولة هيوستن لكمال الأجسام ويقترب من مستر أولمبيا 2021

نجح أحمد عبد الجليل بطل مصر وبطل فريق ko squad في رفع اسم مصر عاليا، بالحصول على المركز الثالث في بطولة هيوستن للأبطال 2021 في فئة الفيزيك التى أقيمت فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 3 إلى 4 ابريل الجارى.

وتعد بطولة "هيوستن برو" التي اقيمت في فندق الماريوت، من أقوى البطولات المؤهلة لمستر أولمبيا 2021 في عالم كمال الأجسام، وشهدت فئة الفيزيك منافسات قوية حيث شارك في البطولة 39 محترفًا من كافة أنحاء العالم.

وتمكن عبد الجليل من حصد المركز الثالث بعد منافسة شرسة مع الأمريكى كالى كوارتى، ومواطنه اريك بانكس اللذان حصدا المركز الأول والثانى.

وبحصول عبد الجليل على المركز الثالث في البطولة أقترب بشدة من التأهل الى مستر اولمبيا 2021 وهي البطولة التي شارك بها بطل Ko squad من قبل في عام 2019 فى الظهور الأول للاعب مصرى فى فئة الفيزيك على مسرح مستر أولمبيا و يستعد بطلنا المصري للمشاركة فى بطولة الأسبوع المقبل.

ووجه إسلام قرطام، مؤسس فريق KO Squad، التهنئة للبطل أحمد عبد الجليل عقب الإنجاز الذى حققه بالفوز بالمركز الثالث فى بطولة هيوستن pro فى فئة الفيزيك، ونشر قرطام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، تهنئة للاعب قال فيها : " الحمد الله، فخور بيك يا ابني .. وتابع قرطام :"تقريبآ اول لاعب انضم لـ KO Squad من 4 سنين كنت لسه بتلعب بطولات محلية، وواحدة واحدة كسبنا كارت الاحتراف و لعبنا بطولات محترفين و لعبت اولمبيا 2019 ، و اتعلمنا من أخطائنا، وقررنا اننا نشارك في أقوى بطولات المحترفين. مش عشان نتأهل لألومبياً بس عشان نستفيد من اخطائنا ونتعلم ونعرف نظهر كل مره بشكل احسن".