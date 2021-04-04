مها نصار تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وقف مسلسل "الملك" لعمرو يوسف

انتشرت خلال الساعات القليلة بعض الأخبار، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، تم إيقاف تصويره، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كثيرة فور عرض البرومو الرسمي له.

وكشفت الفنانة مها نصار، وهى إحدى بطلات العمل لـ"الفجر الفني"، أن هذه الأخبار ماهى إلا شائعات، وأنهما حاليًا يواصلون تصوير مشاهدهم بشكل طبيعي، ولا صحة لهذه الأخبار التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، ورشدي الشامي، وباسل الزارو، ومحمد علاء، وماجد المصري، ومحمد فراج، وريم مصطفى، ومعتز هشام، وياسين السقا، وأمير صلاح الدين، ومحمد لطفي، وسوسن بدر، وشريف سلامة، ومحمود حافظ، ومها نصار، وسيناريو وحوار شيرين دياب، وإخراج حسن دياب.