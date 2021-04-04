الرهبة مختلفة.. نسمة محجوب تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في حفل موكب المومياوات

شاركت المطربة نسمة محجوب، أمس، في حفل موكب المومياوات، والذي شارك فيه مطربين مثل ريهام عبد الحكيم وعدد كبير من العازفين بقياده المايسترو نادر عباسي.

وقالت "محجوب" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه تم ترشيحها للغناء من قبل الموسيقار هشام نزيه، حيث اتصل بها وبلغها أنه تم اختيارها ضمن مجموعة من المطربين لغنائها في حفل موكب المومياوات.

وأعربت "محجوب" عن سعادتها الكبيرة في المشاركة بهذا الحدث العظيم، قائلة: "كنت مبسوطة جدًا طبعا، بالنسبالي فخر كبير إني أكون جزء من حفله مهمة زي دي".

وأوضحت أن التحضيرات للبروفات مع العازفين والكورال والمايسترو نادر عباسي بدأت منذ آخر شهر قبل العرض، لكن تحضيرات الحدث تم التخطيط لها منذ سنة تقريبًا.

ووجهت الشكر للمايسترو نادر عباسي قائلة: "كل دقيقة بدقيقة أتعمل عليها بروڤات، واشتغلنا على العرض بعناية شديدة وكل شخص أدي دوره علي أكمل وجه، المايسترو نادر عباسي اشتغل علي كل كلمه وإحساسنا بها وبشكره على هذا الاهتمام".

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال قائلة: "الحمدلله الناس كلها كانت مبسوطة وردود الأفعال كانت جميلة جدًا، حفلاتنا اللي عملناها من قبل مختلفة تمامًا، الرهبة كانت مختلفة تمامًا عن أي رهبة لحدث أخر، كلنا كنا قلقين جدًا وشعورنا أن الناس كلها كانت مركزة معانا في العالم، كان شعور مختلف وصعب جدًا .

وأضافت :" أنا وريهام عبد الحكيم سبق وغنينا من قبل أمام الرئيس بحفلات رئاسية، لكن الشعور هذه المرة مختلف تمامًا، لأننا كنا نغني أمام الرئيس والعالم كله يتابعنا".

وفي سياق أخر، طرحت نسمه محجوب ميني ألبوم مؤخرًا ضم 5 أغاني منهم: "يا غاوي هروب"، "عابر سبيل"، "خصوصا راجل"، "كفاية" والتي كانت من كلمات عادل العش، والحان وتوزيع ساري هاني.

وقالت أنه سيتم طرح الأغنية الخامسة والأخيرة من الألبوم بعنوان "عابر سبيل" قريبًا.