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تعرف على نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اختتمت اليوم بطولة الجونة الدولية للموتوكروس تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة  بسباق افتتاحي للناشئين من سن 6 سنوات وتبعه سباق الجولة الثانية من منافسات فئة ٢٥٠ سي سي بمنافسة ٤ متسابقين.

وتمكن رامي صلد من تحول تأخره من المركز الرابع خلال الانطلاق إلى المركز الأول، ليحتل الصدارة في اللفة الثالثة بزمن ١٣ دقيقة و ثانية واحدة.

وتعرض المتسابق عمر قراقيش لإصابة قوية مع بداية المنافسات، وتم نقل قراقيش بسيارة الإسعاف المتواجدة داخل الحلبة إلى المستشفي وقرر المنظمون استئناف السباق بعد الاطمئنان علي قراقيش الذي فاجئ الجميع، وحضر في وقت لاحق إلى حلبة موتوكلب و شاهد باقي المسابقات من مدرجات الجماهير.

وحصد جو حفني لقب منافسات فئة الأربع عجلات، بمجموع الجولتين، مسجلاً زمن إجمالي ٢٦ دقيقة و٤٠ ثانية.

وفي سباق 450 سي سي حصد اللقب حسين جاك.

كما حسم أيمن رجب لقب سباق الأكثر من ٤٥٠ سي سي بأفضل زمن بالجولتين الاولي والثانية وهو ٢٨ دقيقة ٤٤ ثانية.

ومن جانبه أعرب حسام فؤاد رئيس مجلس إدارة موتوكلب والمنظم العام لبطولة الجونة الدولية للموتوكروس عن سعادته بعودة البطولة بعد توقف أكتر من عامين، بسبب تداعيات كورونا، بالاضافة الى إعجابه الشديد بمستوي المتسابقين المصريين في تلك البطولة.

وقال حسام فؤاد إن بطولة الجونة هدفها نشر رياضة الموتوكروس داخل مصر ووضع مصر ضمن الدول المنظمة للبطولات الدولية في هذه المسابقات واستقطاب السياحة داخل مصر ومدينة الجونة، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه للبطولة.

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