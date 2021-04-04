عادل حمودة يكشف عن الخلاف بين أم كلثوم وفريد الأطرش (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن كوكب الشرق أم كلثوم كانت شديدة الحذر في اختيار الملحنين خصوصا بعد أن تربعت على عرش الغناء وأصبحت سيدته.



وأضاف "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة": "أم كلثوم لم تقبل لحن من محمد عبد الوهاب إلا بعد سنوات طويلة، أما فريد الأطرش فقد اتفقت على تلحين أغنية وطنية قصيرة ولكنها عدلت عن الفكرة رغم أنها جنت باللحن".



وتابع "شعر فريد وقتها بالإهانة لأن أم كلثوم طلبت بعض التعديلات على اللحن فأحس وكأن اللحن لم يعجبها ولم يقم بالتعديلات التي طلبتها وظل اللحن الذي قام به لديه".



