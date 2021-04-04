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22 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاولون غداً

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها فى السابعة مساء غداً على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.

 

وضمت القائمة كلا من : محمد صبحى ، صبحى سليمان ، محمود رزق ، داميون لوى ، هشام صلاح ، السيد سالم ، صبرى رحيل ، مصطفى ابراهيم ، أحمد حامدين ، مروان عطيه ، أحمد مانجا ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، عبد الغنى محمد ، عمار حمدى ، عبد السميع ، أحمد راشد ، محمد الصباحى ، اوكوى ، رزاق سيسيه ، روماريو .

 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة متقدما بفارق عشر نقاط عن المقاولون الذى يحتل المركز الثالث عشر .

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