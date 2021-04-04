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غدًا.. انعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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تبدأ غدًا الإثنين، أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في أول انعقاد لها منذ ثلاث سنوات.

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن الجمعيات التي ستبدأ أعمالها غدًا، هي أول جمعيات يجري انعقادها تحت مظلة القانون ١٧٩ لسنة 2018، بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة بمقر الهيئة؛ حيث توجد مؤسسات صحيفة لم تعتمد قوائمها المالية منذ عام ٢٠١٣.

وأضاف في بيان له، أن الهيئة حريصة على تحفيز المؤسسات ومساعدتها في إنجاز القوائم المالية المتأخرة، للوصول إلى اعتماد القوائم المالية بعد ذلك في مواعيدها المقررة قانونًا.

وأكد "الشوربجي" أن اعتماد القوائم المالية بشكل منتظم يسهم في تفعيل الدور الرقابي على أداء المؤسسات الصحفية ماليًا وإداريًا، ويساعد على تصحيح مساراتها دون تأخير، خاصة مع إلزام المؤسسات بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن تشكيل الجمعيات يضم خبرات مالية وقانونية واقتصادية من خارج المؤسسات الصحفية، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين من المؤسسة، وهو ما يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات المتنوعة، بما ينعكس بصورة إيجابية عن المؤسسات الصحفية القومية.

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