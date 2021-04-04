"الديهي": تدخل الدولة بصناعة الأسمنت والحديد والصلب لمنع الممارسات الاحتكارية



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتحددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أننا نقوم ببناء مصر تانية وإعادة بناء دولة جديدة، والرئيس يتابع عدد المصانع وإمكانياتها وخطوط الإنتاج، وتوطين الصناعات الثقيلة في مصر وخاصة الحديد والصلب والأسمنت.

وأكد "الديهي"، أن ملفي الحديد والصلب والإسمنت ملفات من أخطر ما يمكن، والدولة لم يكن لها سلطة عليهم لاحتكارهم من قبل القطاع الخاص، وكان هناك من يقوم بلي ذراع الدولة المصرية بصناعة الحديد والصلب والإسمنت نتيجة الاحتكار الفاضح خلال الفترة السوداء في تاريخ مصر التي شهدت فوضى عارمة خلال 2011 وما قبلها، معقبًا: "الدولة دخلت في مجال صناعة الحديد والصلب والإسمنت، وأنشئت قلاع صناعية لمضاعفة الإنتاج، لمنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس يراجع تطوير وإزالة العقبات أمام هذه الصناعة".

