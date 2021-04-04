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نشأت الديهي: حفل نقل المومياوات أفضل ترويج للسياحة والاستثمار

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن فرحته وفخره وسعادته كمواطن مصري بما حدث وبجميع تفاصيل نقل المومياوات وتحرير السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس.
 
واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، الأصوات النابحة الناعقة التي تحاول إهالة التراب على أي نجاح مصري، وتحويل أي فرح مصري لمأتم، معقبًا: "والذي نفسي بيده هؤلاء الكارهون الحاقدون على هذا الوطن ارتكبوا جرائم لا توبة لها، فأحدهم يخرج ببرنامج مأجور بمحطة مأجورة للحديث عن أن شركة هولندية هي من حررت السفينة الجانحة بقناة السويس".

وتابع، أن المصريين العظماء المحترمين العمال والمهندسين والفنيين بقناة السويس هما من حرور المركب بنسبة 100% دون مساعدة من أحد ويستحقوا الشكر، موضحًا أن الشركة الهولندية أرسلها مالك المركب لمتابعة ما يتم.

وعرض صورة لميدان التحرير عام 2011، وأخرى للميدان بالأمس، قائلًا: "الدولة عادت بهيبتها وإمكانياتها، وعاد الشعب لوعيه، هي دي الحكاية، كنا كده وأصبحنا كده، ده قلب القاهرة، وجب الشكر علينا للأيدي التي غيرت ميدان التحرير عنوان الفوضى للصورة المُشرفة الآن".

وأكد، أن مصر تضرب المثل أنها قادرة على صنع المستحيل، وهي دعوة لكافة السياح والمستثمرين، وما حدث بالأمس أفضل ترويج للسياحة والاستثمار، وكان يوم مختلف حصدنا خلاله الكثير.

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