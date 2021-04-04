وزير السياحة: نقل المومياوات الملكية حدث يليق بعظمة الأجداد



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أنه عرض فكرة حفل نقل المومياوات على الرئيس بحضور رئيس الوزراء، وتم تنفيذها بالكامل، موجهًا الشكر لكل من ساعدوا الوزارة في تنفيذ الحفل، منوهًا بأن الفيلم التسجيلي الذي أُذيع بالحفل عبارة عن كبسولة في 12 دقيقة توضح ما حدث في الآثار المصرية خلال الفترة الأخيرة.



وأردف وزير السياحة والأثار، أن مصر خبر أساسي في جميع وسائل الإعلام في العالم منذ الأمس، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اجتماعه مع مدير منظمة اليونسكو، اليوم حرصه على الآثار والتراث المصرية وأنه لن يدخر مال أو جهد للحفاظ عليها للبشرية بأكملها، ووجهت له الشكر على الطريقة المحترمة لنقل المومياوات الملكية.



ونوه، بأنه عقب اجتماعهم مع الرئيس توجه ومدير منظمة اليونسكو، لزيارة الآثار الرئيسية في الإسكندرية، وقاموا بجولة في الإسكندرية بالحنطور وحاليًا متجهين لأسوان.



قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن حفل نقل المومياوات الملكية حدث يليق بعظمة الأجداد، ودخل كل بيت في مصر والعالم.