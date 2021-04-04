Advertisements

وزير السياحة: نقل المومياوات الملكية حدث يليق بعظمة الأجداد

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن حفل نقل المومياوات الملكية حدث يليق بعظمة الأجداد، ودخل كل بيت في مصر والعالم.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أنه عرض فكرة حفل نقل المومياوات على الرئيس بحضور رئيس الوزراء، وتم تنفيذها بالكامل، موجهًا الشكر لكل من ساعدوا الوزارة في تنفيذ الحفل، منوهًا بأن الفيلم التسجيلي الذي أُذيع بالحفل عبارة عن كبسولة في 12 دقيقة توضح ما حدث في الآثار المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأردف وزير السياحة والأثار، أن مصر خبر أساسي في جميع وسائل الإعلام في العالم منذ الأمس، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اجتماعه مع مدير منظمة اليونسكو، اليوم حرصه على الآثار والتراث المصرية وأنه لن يدخر مال أو جهد للحفاظ عليها للبشرية بأكملها، ووجهت له الشكر على الطريقة المحترمة لنقل المومياوات الملكية.

ونوه، بأنه عقب اجتماعهم مع الرئيس توجه ومدير منظمة اليونسكو، لزيارة الآثار الرئيسية في الإسكندرية، وقاموا بجولة في الإسكندرية بالحنطور وحاليًا متجهين لأسوان.

أخبار تهمك

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ 37 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون