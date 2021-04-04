توفd بعد إسبوع من زفافه.. إطلاق أسم طبيب شاب على قاعة التدريب بـ"بني سويف التخصصي" (صور)

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الاحد، عن موافقة الدكتورة مها ابراهيم رئ يس أمانة المركز الطبية المتخصصة، على إطلاق اسم الطبيب الشاب "علي الحاجري" على قاعة التدريب الرئيسية بالمستشفى، والذي قد وافته المنية "الأسبوع الماضي" فى حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقى، متأثرا بإصابته نتيجة حادث انقلاب سيارته، أثناء عودته من قضاء إجازة زفافه.



يوم الوفاء



جاء ذلك خلال فعاليات "يوم الوفاء" لتكريم الفريق الطبي بالمحافظة، والذي نظمته المحافظة بالتعاون بين مديرية الصحة ونقابة أطباء بني سويف، وذلك بديوان عام المحافظة وسط الإجراءات الوقائية والإحترازية المُشددة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذلك في حضور: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى هارون نقيب اطباء بني سويف، والدكتور محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي، والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي، ونيرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية والتمريض.



تأبين على الحاجرى



وتضمنت الفعاليات تأبين الدكتور على الحاجرى، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى التخصصي، والذي قد وافته المنية "الأسبوع الماضي" فى حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقى، متأثرا بإصابته نتيجة حادث انقلاب سيارته، أثناء عودته من قضاء إجازة زفافه.



محافظ بني سويف



وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الطبيب، والتي حضرت حفل التأبين، مؤكدا على أن فقدان الطبيب البطل الذي شهد له الجميع بإخلاصه في عمله وأخلاقه الحميدة، حيث يعد ذلك الفقدان إختبار لنا جميعا لأسرته وللمنظومة الصحية الذي كان يمثل أحد عناصره وجنودها المميزين، لاسيما في هذا الوقت الذي يواجه فيه القطاع الصحي كثير من التحديات في مقدمتها مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وأيضا يعتبر فقدانه تكريما له من المولى عز وجل، لاسيما وأن الجميع يشهد له بكل خلق كريم وبإخلاصه وصدقه في أداء واجبه المهني، قائلا "الطبيب الفقيد ترك لنا سيرته الطيبة والمشهود لها من الجميع".



وثمن محافظ بني سويف، مبادرة إدارة المستشفى التخصصي، على إطلاق اسم الفقيد على قاعة التدريب الرئيسية بالمستشفى، والتي تعد لفتة طيبة وتجسيدا لمعنى الوفاء وتخليدا للسيرة الحميدة، التي ستظل شاهدة على عطاء وإخلاص أحد أبناء مصر والمنظومة الصحية بالمحافظة، ونبراسا يهتدي به جميعنًا.



الأمهات المثاليات



وأعرب محافظ بني سويف عن حرصه الكبير للمشاركة في تكريم عدد من الأمهات المثاليات اللاتي يعملن بالقطاع الصحي، مؤكدا على عظم الدور التي تقوم به كل أم مصرية بشكل عام، والتي تمثل العمود الفقري للأمة المصرية، وكانت لها الآيادي البيضاء على وطننا في كل العصور، وخاصة خلال الـ7 سنوات الماضية، حيث شاركت بفعالية وأدت دورها العظيم في مساندة الدولة المصرية في معاركها التنموية وحربها ضد كل من تسول له نفسه النيل من الوطن، ودعمت صفوف أبنائها خلف قيادتها السياسية وجيشها والشرطة وكل المؤسسات الوطنية.



وخّص محافظ بني سويف، الأمهات المثاليات التي يعملن بالقطاع الصحي،حيث وصفهن بأنهن يقمن بأفضل الأعمال، لأنهن يؤدين رسالتهن السامية في تربية أبنائهن بصفة خاصة، ويتفانين في أداء واجبهن الإنساني والمهني في رعاية أرواح وسلامة وصحة أبناء الوطن بصفة عامة، مؤكدا على أنهن نموذجا وقدوة في التفاني والإخلاص والمهنية.



الأطقم الطبية



كما ثمن المحافظ الدور الكبير والهام للعاملين بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والإسعاف والفنيين، وكافة عناصر المنظومة قد قدموا لنا أروع الأمثلة في الجسارة والوطنية، مؤكدا على أن الدولة المصرية لم ولن تنسي تضحيات أبنائها المخلصين، لافتا إلى اهتمام وتقدير القيادة السياسية بأسر وأهالي شهداء الأطباء وذويهم، منوها بأن الرئيس يحرص دائما على استثمار كل مناسبة، لتوجيه التحية للأطباء والتمريض، ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم.



تكريم الأمهات المثاليات



وتضمن التكريم عدد من الأمهات المثاليات من مديرية الصحة والتأمين الصحي من الطبيبات والعاملات في القطاع الطبي وهن: الدكتورة إيمان البنا، والدكتورة إيمان رمضان عبد الفتاح، والدكتورة منى طه بهنسي، والدكتورة مديحة سرى إمام، وهدى حسنى أحمد "مديرية الصحة" ومن التأمين الصحي: الدكتورة سناء محمد عبد الرحيم، والدكتورة هالة صادق حلمي، والدكتورة عزة كمال أحمد، وحنان يوسف طه، وراوية محمود محمد.

