Advertisements

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للثأر من سيمبا التنزاني حينما يتقابل الفريقان ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

 

وكان فريق سيمبا التنزاني قد تغلب على الأهلي بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم 9 أبريل الجاري.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، حيث لعب المارد الأحمر 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة.

 

  الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حسم التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم بيراميدز القوية أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 19 ساعة

رايولا يحدد 5 شروط لانتقال هالاند إلى برشلونة وليس ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ يوم

مفاجأة سعيدة لكهربا في الأهلي برغبة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. سر عقوبة كارتيرون النارية ضد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ 39 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 م

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

06:38 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

04:30 م

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون