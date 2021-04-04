موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني
يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للثأر من سيمبا التنزاني حينما يتقابل الفريقان ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد
مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا
وكان
فريق سيمبا التنزاني قد تغلب على الأهلي بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة
الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بالجولة السادسة من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم 9 أبريل الجاري.
ويحتل
الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، حيث لعب
المارد الأحمر 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول
بالنادي الأهلي، قد حسم التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد
التعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة
من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.