موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني

يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للثأر من سيمبا التنزاني حينما يتقابل الفريقان ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

وكان فريق سيمبا التنزاني قد تغلب على الأهلي بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم 9 أبريل الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، حيث لعب المارد الأحمر 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حسم التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.