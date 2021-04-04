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خبير:15% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن القطاع الزراعي أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد القومي، حيث ان 33% من العاملين في مصر يعملون في القطاع الزراعي، ويساهم بنسبة 15% في الناتج القومي، ويوفر الخامات التي تقوم عليها الصناعات المختلفة.

وتابع "درويش"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن القطاع الزراعي يوفر الامن الغذائي لدولة بتعداد يزيد عن 100 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الامن الغذائي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وهذا يؤكد اهمية هذا القطاع.

ولفت إلى ان الدول المصرية خلال السنوات الأخيرة قامت بإعداد أكثر من 200 مشروع في القطاع الزراعي سواء في استصلاح أراض، وإنشاء مزارع سمكية او حيوانية.

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