سيلتا فيجو يفوز ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

تمكن فريق سيلتا فيجو من تحقيق الفوز على مضيفه ديبورتيفو الافيس بنتيجة 3 /1 اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.





وتقدم سيلتا فيجو بثلاثة أهداف في أول عشرين دقيقة عن طريق مانويل نوليتو واياجو اسباس وسانتي مينا في الدقائق الثامنة و15 و20.





ولكن سيلتا فيجو لعب بعشرة لاعبين أغلب فترات الشوط الثاني لطرد جيسون موريلو في الدقيقة 55. واستغل فلوريان لوجون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وسجل الهدف الوحيد لالافيس قبل ثلاث دقائق من النهاية.





الفوز رفع رصيد سيلتا فيجو إلى 37 نقطة في المركز الثامن وظل الافيس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة