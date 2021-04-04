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وكيل كلية الزراعة بالمنوفية عن توقيت الإعلان عن مشروع "الدلتا" الجديدة: كان عبقريًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن قانون الاستثمار الأخير خير دليل على أن الدول المصرية، حريصة على دعم القطاع الزراعي بكل ما أوتيت من قوية

وتابع "درويش"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن توقيت الإعلان عن مشروع "الدلتا" الجديدة كان عبقريًا، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عنه بعد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وفي نفس هذا اليوم أعطى رسالة قوية لإثيوبيا بان القاهرة لن تفرط في نقطة مياه واحدة.

وأضاف ان مشروع الدلتا الجديدة يضم استصلاح مليون ونصف فدان خلال عامين فقط، مشيرًا إلى أن مكان اختيار مشروع الدلتا الجديدة جيد للغاية، في ظل وجود بنية تحتية من شبكة طرق، وهذا يسهل نقل المحاصيل والسكان.

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