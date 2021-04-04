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خبير مصرفي: عملة البيتكوين تستنزف موارد الدولة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البيتكوين تستنزف موارد الدولة، لأن الاستثمار في هذه العملة يؤدي إلى انخفاض معدل الاستثمار سواء في القطاع العقاري أو البورصة، معقبًا: "البيتكوين تحمل الكثير من المخاطر للاقتصاد الوطني، وهذا الأمر خطير في ظل عدم التعافي بشكل كامل من أزمة كورونا".

وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن العملات الرقمية والمشفرة هي البوابة الخلفية للتعامل في الأعمال غير المشروعة سواء العمليات الإرهابية أو الإتجار في المخدرات أو غسل الأموال وخلافه.

ولفت إلى أن هناك توقعات تتحدث عن أن عملية البيتكوين قد تصل لـ100 ألف دولار، ولكن الاستثمار في هذه العملية يحمل مخاطر كبيرة في ظل التذبذب الكبير في هذه العملة.

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مخاطر البيتكوين عملة البيتكوين الاستثمار فى البيتكوين

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