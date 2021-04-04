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مصرفي: التعامل بالبيتكوين غير قانوني.. و"مفيش حد هيضمنلك فلوسك"

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البعض يبحث عن المكسب السريع، ولهذا يتجه إلى الاستثمار في العملات المشفرة مثل البيتكوين، موضحًا أن عملة البيتكوين كانت تقدر بـ10 آلاف دولار ثم وصلت لـ18 ألف دولار، ثم وصلت لـ45 ألف دولار في فبراير الماضي، ثم في مارس وصلت لـ61 ألف دولار، وبعد ذلك انخفضت لـ51 ألف دولار.

وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "مفيش حد بيضمن فلوسك، وارتفاع وانخفاض العملات لمشفرة سريع، لأنها ليس لديها أي غطاء من الذهب أو النقد الأجنبي".

ولفت إلى أن البنوك المركزية هي الوحيدة المختصة بإصدار العملات الأجنبية، ولذلك حذر البنك المركزي المصري من التعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة، مشيرًا إلى أن التعامل بهذه العملة غير قانوني، متابعًا: "لو خسرت أو اتنصب عليك مفيش حد هيجيب لك حقك، لأن التعامل بها غير قانوني".

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